Онук легенди боксу поступився у андеркарді бою Берінчик – Девіс
- Ніко Волш Алі, онук Мухаммеда Алі, програв Хуану Карлосу Гуеррері роздільним рішенням суддів у андеркарді бою Берінчик – Девіс.
- Це друге поразка Волша Алі в кар'єрі, де його загальний рекорд становить 11 перемог, 5 з яких нокаутом, та 2 поразки.
У Нью-Йорку відбувся видовщний вечір боксу головною подією якого, став бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом. У андеркарді мегафайту провів свій бій Ніко Волш Алі, онук легендарного Мухаммеда Алі.
Американський боксер бився зі своїм співвітчизником Хуаном Карлосом Гуеррерою. Бій відбувся у середній ваговій категорії, повідомляє 24 канал.
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Алі вдруге програв у кар'єрі
Поєдинок між Ніком Волшем Алі та Хуаном Гуеррерою тривав усі 10 раундів. Переможця бою визначили судді. Один суддя оцінив онука Мухаммеда Алі – 58:56. Двоє інших віддали перевагу супернику 56:58.
Результати оголошення бою: дивіться відео
У підсумку Ніко Волш Алі програв земляку роздільним рішенням суддів. Онук легенди боксу вдруге програв у своїй кар'єрі. Всього американець провів 14 боїв – 11 перемог, з яких 5 нокаутом.
Вперше Ніко Волш Алі програв у 2023 році. Тоді онук легендарного Мухаммеда Алі поступився Сону Акале.