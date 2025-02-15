Онук легенди боксу поступився у андеркарді бою Берінчик – Девіс

У Нью-Йорку відбувся видовщний вечір боксу головною подією якого, став бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом. У андеркарді мегафайту провів свій бій Ніко Волш Алі, онук легендарного Мухаммеда Алі.

Американський боксер бився зі своїм співвітчизником Хуаном Карлосом Гуеррерою. Бій відбувся у середній ваговій категорії, повідомляє 24 канал. Читайте також Легенда боксу назвав найкращого боксера в історії: місце Майка Тайсона шокує Алі вдруге програв у кар'єрі Поєдинок між Ніком Волшем Алі та Хуаном Гуеррерою тривав усі 10 раундів. Переможця бою визначили судді. Один суддя оцінив онука Мухаммеда Алі – 58:56. Двоє інших віддали перевагу супернику 56:58. Результати оголошення бою: дивіться відео У підсумку Ніко Волш Алі програв земляку роздільним рішенням суддів. Онук легенди боксу вдруге програв у своїй кар'єрі. Всього американець провів 14 боїв – 11 перемог, з яких 5 нокаутом. Вперше Ніко Волш Алі програв у 2023 році. Тоді онук легендарного Мухаммеда Алі поступився Сону Акале.