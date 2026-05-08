Бій Альварес – Амосов: де та коли дивитися

У неділю, 10 травня, український боєць Ярослав Амосов проведе свій другий поєдинок у UFC. Минулого року він успішно дебютував у промоушені, здолавши американця Ніла Магні вже в першому раунді задушливим прийомом.

Амосов цього разу вийде на бій у рамках турніру UFC 328 у Ньюарку, США. Де можна буде дивитися поєдинок, розповість 24 Канал.

Де дивитися бій Альварес – Амосов?

Його суперником стане іспанець Хоель Альварес. Бій пройде в напівсередній вазі (до 77,1 кілограма).

На рахунку 32-річного Амосова – 29 перемог та одна поразка у змішаних єдиноборствах (ММА).

Альварес, якому 33 роки, має у списку 23 перемоги та 3 поразки. Іспанець виступає в UFC з 2019 року, провівши 10 боїв, із яких 8 завершив перемогою (7 достроково) та зазнавши 2 поразок.

Пряму трансляцію поєдинку Альварес – Амосов в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Орієнтовний час початку бою за київським часом близько 03:00.

Хто такий Ярослав Амосов?

Український боєць змішаних єдиноборств (MMA), відомий як колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі та багаторазовий чемпіон світу з бойового самбо. Зараз він виступає в найпрестижнішій світовій лізі – UFC. Протягом своєї кар'єри він утримував одну з найдовших серій перемог у професійному MMA, здобувши 27 перемог поспіль.