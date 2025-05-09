"Я змінив свою думку": відомий тренер зробив прогноз на божевільний мегафайт року

Сауль Альварес нещодавно переміг Вільяма Скалла та вдруге став асболютним чемпіоном світу. Тепер на мексиканського боксера чекає новий та великий виклик у професійному ринзі.

"Канело" битиметься проти непереможеного Теренса Кроуфорда. Тренер Роберт Гарсія поділився думками щодо пекельної битви між зірковими боксерами, пише 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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На чиїй стороні Гарсія

Американський боксер назвав переможця бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Гарсія заявив, що він завжди думав, що "Канело" буде великим та сильним, але він зараз обирає "Мисливця".

Роберт Гарсія наголосив, що у цьому протистоянні переможе американський боксер. Адже Кроуфорд талановитий та в цілому сильний боєць, який чудово працює ногами та має у запасі відмінні комбінації.

Якщо подивитися на них, він насправді вищий. Тепер я схиляюсь до Теренса. Я змінив свою думку. Я думаю, що "Канело" виглядав занадто повільним, невпевненим, наносячи по одному удару за раз (про бій "Канело" проти Скалла – 24 канал). Я не думаю, що цього буде достатньо, щоб перемогти Кроуфорда. Теренс занадто швидкий, занадто сильний і хороший,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться в межах вечора боксу у Лас-Вегасі, як головна подія шоу. Офіційна дата проведення бою – 12 вересня 2025 року.

Раніше Самсон Левкович поділився думками стосовно бою Альварес – Кроуфорд. Промоутер вважає, що цей бій стане завершенням кар'єри для зіркового "Канело".