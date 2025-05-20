"Вийде за грошима": відомий український боксер висловився про найочікуваніший мегафайт року

Сауль Альварес нещодавно переміг Вільяма Скалла та знову став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Тепер на зіркового Канело чекає інший виклик у його кар'єрі.

Мексиканський боксер битиметься проти непереможеного Теренса Кроуфорда. Арнольд Хегай висловився щодо бою між Альваресом та "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на Vringe.

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Що сказав Хегай

Український боксер заявив, що Теренс Кроуфорд навряд чи буде бігати від Сауля Альвареса. На його думку, якщо "Мисливець" почне тікати, то не виграє поєдинок проти "Канело".

Відбігає 12 раундів і всі скажуть: "Зрозуміло, вирішив просто заробити грошей". Вийде за грошима чи вигравати бій – це все одразу зрозуміють,

– сказав Хегай.

Арнольд Хегай відповів на питання, чи зможе Кроуфорд обійти Олександра Усика у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. На думку боксера, це можливо, якщо Теренс переможе Сауля Альвареса.

Нагадаємо, що бій за "абсолют" між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року. Місце проведення поєдинку Лас-Вегас.