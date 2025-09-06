За тиждень відбудеться грандіозний вечір боксу. В одній з найочікуваніших подій 2025 року Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.

У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній бій. Пол Маліньяджі поділився очікуваннями від поєдинку Альварес – Кроуфорд, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Що сказав Маліньяджі про бій?

Колишній чемпіон світу розповів, що треба робити Саулю Альваресу, щоб здолати Теренса Кроуфорда. На його думку, Канело потрібно відрізати ринг та загнати "Мисливця" у кут.

Натомість американський боксер повинен активно працювати ногами, але не просто тікати від мексиканця. Адже є великий ризик просто швидко втомитися та програти поєдинок.

Думаю, для боксу буде краще, якщо Кроуфорд його переможе. Тоді Кроуфорд піде на пенсію й звільнить титули, які стануть вакантними у дуже сильному другому середньому дивізіоні, де багато молодих бійців заслуговують на титульний шанс, але досі його не отримали,

– сказав Маліньяджі.

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня 2025 року. Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом у Лас-Вегасі.

Альварес – Кроуфорд: що відомо?