Чемпіон світу зробив сміливий прогноз на найочікуваніший мегафайт за "абсолют"

Сауль Альварес восени цього року битиметься проти Теренса Кроуфорда. На кону поєдинку звання асболютного чемпіона світу у надважкій вазі, яке буде захищати мексиканець.

Шакур Стівенсон поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Чемпіон світу WBC у легкій вазі назвав переможця найочікуванішого бою року, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Прогноз від Стівенсона

Шакур Стівенсон вважає, що фаворитом у поєдинку є Теренс Кроуфорд. На його думку, "Мисливцю" під силу здолати зіркового "Канело".

Стівенсон наголосив, що різниця у вазі не відіграє велику роль. Натомість Теренс має все, що потрібно, аби перемогти Сауля.

Я думаю, що це можливо (що Кроуфорд зупинить Канело – 24 канал). Я не кажу, що це станеться, але це можливо, якщо Канело почне діяти не так, як слід, і не зрозуміє, що Бад теж може зламатися,

– сказав Стівенсон.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі. Дата проведення поєдинку 12 вересня 2025 року.

Раніше тренер Роберт Гарсія зробив прогноз на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.