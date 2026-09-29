Син Майка Тайсона йде у професійний бокс

29-річний Амір Тайсон, син легендарного спортсмена Майка Тайсона, розпочинає професійну боксерську кар'єру. Він уклав багаторічну угоду, що передбачає кілька поєдинків, із промоутерською компанією Misfits Boxing, яка спеціалізується на боях за участю медійних особистостей і блогерів.

Про підписання контракту оголосили під час нещодавнього боксерського вечора в Маямі. Очікується, що дебют Тайсона-молодшого на професійному ринзі відбудеться вже у грудні.

Гучний виклик та сутичка з чемпіоном

Презентація нового бійця супроводжувалася ледь не гучним скандалом. Промоушн опублікував відео, на якому Амір Тайсон одразу кидає виклик чинному чемпіону Misfits у важкій вазі Чейзу ДеМуру.

ДеМур миттєво відреагував і піднявся до рингу, після чого між чоловіками відбулася гаряча дуель поглядів. Ситуація ледь не переросла у бійку, тому в конфлікт довелося втрутитися охороні, яка розвела спортсменів. Попри високий градус напруги, організатори зазначають, що цей бій є лише перспективою: спочатку Амір має провести кілька розігрівальних поєдинків. Точна дата дебюту та ім'я першого суперника будуть оголошені згодом.

Позарингове минуле та протест легендарного батька

До цього моменту Амір Тайсон не мав досвіду виступів на професійному рингу, хоча його діяльність завжди була пов'язана зі спортом. Він працював боксерським коментатором (зокрема на гучному шоу свого батька) та успішно розвивав власний бренд одягу.

Бажання спробувати сили в боксі з'явилося в Аміра ще у 2021 році – тоді він активно прагнув провести поєдинок проти блогера Логана Пола. Проте зірковий батько, 60-річний Майк Тайсон, категорично не підтримував цієї ідеї та тривалий час намагався відмовити сина від небезпечної спортивної кар'єри.

Нагадаємо, що сам "Залізний Майк" востаннє виходив на ринг 15 листопада 2024 року, коли в поєдинку поступився брату Логана Пола, Джейку Полу, одноголосним рішенням суддів. До слова, Netflix наразі готує новий документальний серіал про життя та кар'єру легендарного ексчемпіона.