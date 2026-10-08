"Переміг би у 100 випадках зі 100": в Англії назвали боксера, який побив би Усика

Колишній професійний боксер і футболіст Кертіс Вудхаус порівняв Олександра Усика з легендарним бійцем Ленноксом Льюїсом. Він переконаний, що піковий Льюїс переміг би українського боксера.

У своєму дописі в соцмережі X Кертіс Вудхаус безапеляційно віддав перевагу своєму земляку з Британії.

Вудхаус порівняв Усика та Льюїса

Англійський спортсмен порівняв боксерів саме на піку їхніх можливостей.

Немає жодних шансів. У 100 випадках зі 100 піковий Леннокс Льюїс переміг би пікового Усика,

– зазначив він.

There’s zero chance, 100 times out of 100 peak Lennox Lewis beats peak Usyk 100 out of 100 — Curtis Woodhouse BEM (@curtiswoodhous8) October 6, 2026

У коментарях під дописом не всі погодилися з твердженням Вудхауса. А сам ексбоксер не уточнив, як Льюїс, на його думку, переміг би Усика, та не назвав конкретних переваг британця.

Люїс знайшов слабке місце Усика

61-річний Леннокс Льюїс нещодавно висловився про гіпотетичний поєдинок з Усиком. На думку британця, він мав би достатньо сил, щоб нокаутувати українського спортсмена під час свого піку.

За його словами, головною проблемою для Усика стали б його фірмові удари знизу. Британець зазначив, що уважно аналізував поєдинки Олександра і знайшов у його захисті ключову вразливість.

Окрім того, Леннокс, який у 2003 році переміг Віталія Кличка, говорив, що хотів би виступати в сучасну епоху, щоб мати шанс вийти в ринг проти Усика. Він підкреслив, що вони з Усиком є найвеличнішими чемпіонами своєї епохи.

Нагадаємо, Льюїс завершив професійну кар'єру у 2003 році після зустріч з Кличком. Водночас 39-річний Усик готується провести ще один бій перед тим, як піти зі спорту.