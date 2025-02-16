Серйозні проблеми: тренер Берінчика назвав головну причину поразки від Девіса

У ніч проти 15 лютого Денис Берінчик провів невдалий захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Український боксер зазнав дострокової поразки від Кейшона Девіса.

Вже у третьому раунді Денис вперше побував у нокдауні. А вже у наступному раунді Кейшон Девіс вдруге відправив Берінчика на настил рингу, але цього разу вже українець, якому розбили носа, не зміг продовжити бій.

До теми Втратив статус непереможного: Девіс нокаутував Берінчика, відібравши пояс в українця

У Берінчика було ушкодження

Денис Берінчик зазнав першої поразки на профі-рингу. До цього в українського боксера була серія із 19-ти переможних боїв поспіль (9 – нокаутом). Кейшон Девіс завдяки достроковій перемозі нокаутом став новим чемпіоном світу, відібравши пояс у Дениса. Американець зберіг статус непереможного боксера – 13 перемог у 14 поєдинках (одна перемога та бій не були незараховані через провалений допінг-тест у Кейшона).

Після поєдинки український боксер не став давати коментарів. Натомість поразку прокоментував його тренер Станіслав Григорук. Наставник шокував фанів проблемою, з якою перед боєм зіштовхнувся Берінчик, інформує 24 Канал із посиланням на Лівий берег.

У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі,

– розповів коуч Берінчика.

Також Григорчук додав, що ушкодження стало лише однією із причин поразки Дениса. Наставник пригадав психологічний тиск, який створювала команда Девіса та сам Кейшон. Це стало ще одним фактором негативного результату.