Колишня чемпіонка світу спрогнозувала, чи чекати на нокаут у реванші Усик – Дюбуа

Олександра Усик і Даніель Дюбуа 19 липня 2025 року проведуть реванш на "Вемблі" (Лондон, Велика Британія). На кону їх другої битви стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Напередодні реваншу Усик – Дюбуа 24 Канал поспілкувався із колишньою чемпіонкою світу Аліною Шатерніковою. Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України спрогнозувала нокаут у головній битві на "Вемблі" 19 липня.

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Чи буде нокаут у реванші Усик – Дюбуа?

Аліна Шатернікова пригадала результат першого лобового бою Усика та Дюбуа, у якому українець тріумфував технічним нокаутом у 9-му раунді. Колишня боксерка заявила, що Даніель міг продовжувати двобій у 9-му раунді.

Важко спрогнозувати, чи буде нокаут у цьому реванші. Вважаю, що у 9-му раунді їх першого поєдинку Дюбуа міг спокійно підійнятись і продовжити поєдинок. У цьому епізоді не було такого аж потрясіння, щоб не підійнятись і не продовжити бій. Мені здається, що Дюбуа відмовився далі боксувати через те, що на той момент ще не був настільки зрілим і впевненим у своїх силах.

Титулована колишня боксерка розповіла, якщо подібна ситуація повториться у реванші, то тепер Дюбуа точно продовжувати бій, аби спробувати реваншуватись. Шатернікова сподівається, що британець набрався досвіду та став впевненішим у порівнянні із першим поєдинком після трьох поспіль перемог.

Нагадаємо, що перший двобій Усика проти Дюбуа відбувся у польському місті Вроцлав.

Для українського боксера реванш проти "Динаміта" стане передостаннім у кар'єрі. Олександр анонсував завершення своєї кар'єри після двох наступних поєдинків. Наразі українець зберігає переможну серію у вигляді усіх 23-х боїв поспіль на профі-рингу. Натомість за спиною Дюбуа 24 проведені бої: 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках.