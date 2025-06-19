Футбольний матч може зірвати реванш Юбенк – Бенн

Конор Бенн 27 вересня 2025 року повинен провести реванш із Крісом Юбенком-молодшим. Однак їх друга битва може не відбутись у заплановану дату.

Бій Кріса Юбенка та Конора Бенна має відбутись на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Саме місце проведення може відтермінувати поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на Talksport.

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Чому можуть перенести бій Бенн – Юбенк-молодший

Не виключено, що вечір боксу перенесуть через домашній матч місцевого футбольного клубу. 27 вересня Тоттенхем повинен прийняти вдома Вулверхемптон.

Наразі організатори боксерської події шукають нову альтернативну дату. Наразі невідомо, коли саме можна буде побачити даний двобій.

Не виключено, що Юбенк-молодший та Бенн зійдуться у реванші 20 вересня, коли "шпори" зіграють свій виїзний матч, а тому домашній стадіон буде вільним.

Нагадаємо, що Бенн та Юбенк вперше зустрілись у лобовому поєдинку 26 квітня 2025 року. Бій тривав усі 12 раундів, а переможця протистояння визначали судді. За їх одноголосним рішенням перемогу здобув Кріс Юбенк-молодший – 116:112. Відзначимо, що цей двобій теж відбувся на арені "шпор".

Ця перемога стала для Кріс Юбенка-молодшого 35-ю у 38-ми боях на профі-рингу (25 – нокаутом). Натомість Конор Бенн оформив 23 звитяги (14 – нокаутом) при одній поразці.