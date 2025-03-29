"Всі пізнали поразок": голова Top Rank похвалив Усика

Боб Арум висловився стосовно сучасних надважковаговиків. Голова Top Rank заявив, що наразі хевівейт має багато сильних представників, ніж коли-небудь.

Функціонер зазначив, що у королівському дивізіоні багато цікавих протистоянь. Зокрема, Арум виділив Олександра Усика, який не зазнав жодної поразки, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

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Що сказав Арум

Боб Арум заявив, що у хевівейті чимало боксерів, які програли та змогли знову повернутись на вершину. Через це надважкий дивізіон вважається найсильнішим на зараз.

Що я думаю з приводу дивізіону на поточний момент з Усиком, Дюбуа та Паркером? Надважка вага зараз сильна, тому що крім Усика ці інші бійці вже пізнали гіркоту поразок, але вони повернулися,

– сказав Арум.

Промоутер та голова Top Rank виділив Джозефа Паркера. Арум підкреслив, що новозеландець зміг знову стати одним з найкращим, попри те, що здавалось, що він мав завершити кар'єру.

Ці суперважковаговики такі талановиті й такі великі – не як за старих часів, коли один чи двоє хлопців були справді високими. Зараз вони – як баскетболісти, за ними весело спостерігати. Це хороша ера, – додав голова Top Rank.

Нагадаємо, що Олександр Усик наразі володіє трьома головними поясами у хевівейті – WBO, WBA та WBC. Претендентом на бій проти українського чемпіона Даніель Дюбуа, який має титул за версією IBF.