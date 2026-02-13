"Спорт не означає забуття": хто з відомих українських боксерів підтримав Гераскевича

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований із Зимових Олімпійських ігор через те, що хотів виступати на змаганнях у "шоломі пам'яті" з портретами загиблих українських спортсменів. Гераскевича підтримали й представники світу боксу.

Зокрема свою підтримку українському скелетоністу висловили Олександр Усик, Володимир Кличко, Дмитро Сосновський. Крім того, свою підтримку Гераскевичу в вечірньому зверненні висловив і Президент України Володимир Зеленський.

Як підтримали Гераскевича Усик і Кличко?

Український чемпіон світу Олександр Усик на своїй сторінці в твіттері заявив, що пишається мужністю та відвагою Гераскевича. Він зазначив, що шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це вшанування, а не порушення правил.

Спорт не означає забуття. Справжня сила — це мужність залишатися людиною навіть у найважчі часи,

– зауважив Усик.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко на своїй сторінці в Інстаграм також прокоментував рішення МОК дискваліфікувати Гераскевича. У своєму зверненні він наголосив, що олімпійський принцип "головне не перемога, а участь" зараз актуальний тільки для білорусів і росіян, які забанені від великого спорту.

"А для українських спортсменів, які загинули, — навіть вшанування пам’яті заборонене. МОК стверджує, що це не про політику, а лише про спорт. Але це вже не має нічого спільного з Олімпійськими іграми — це політичні ігри", – підкреслив Кличко.

Він додав, що МОК захищає не нейтралітет, а свій імідж. А обличчя українських загиблих спортсменів виявились "надто політичними" для "ідеального шоу". Також Кличко додав, що коли згадує свою золоту олімпійську медаль більше не відчуває гордість, а відчуває сором.

Що сказав тренер із боксу Дмитро Сосновський?

Сосновський сказав, що Влад Гераскевич не зробив нічого проти олімпійського руху. Він пожертував свої шансом на медаль заради пам'яті хлопців і дівчат, спортсменів, які загинули, але могли також виступати на Олімпійських іграх.

Від щирого серця повністю підтримую Влада і його батька, їхню патріотичну позицію. Вони молодці, вони дійсно патріоти, українці,

– заявив Сосновський.

Він продовжив, що Влад не отримав медаль. Однак він підтримав тих, хто віддав за Україну найдорожче. Медаль – це добре, але її не порівняти з відданим життям.

