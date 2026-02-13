"Спорт не означає забуття": хто з відомих українських боксерів підтримав Гераскевича
- Відомі українські боксери Олександр Усик, Володимир Кличко та тренер Дмитро Сосновський висловили підтримку Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації з Олімпійських ігор за "шолом пам'яті".
- Гераскевич подав апеляцію в спортивний арбітражний суд після дискваліфікації, очікуючи рішення, яке може повернути йому право змагатись на Олімпіаді.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований із Зимових Олімпійських ігор через те, що хотів виступати на змаганнях у "шоломі пам'яті" з портретами загиблих українських спортсменів. Гераскевича підтримали й представники світу боксу.
Зокрема свою підтримку українському скелетоністу висловили Олександр Усик, Володимир Кличко, Дмитро Сосновський. Крім того, свою підтримку Гераскевичу в вечірньому зверненні висловив і Президент України Володимир Зеленський.
Важливо Яку загрозу несе бойкот українців у спорті, й чому Росії він лише на руку
Як підтримали Гераскевича Усик і Кличко?
Український чемпіон світу Олександр Усик на своїй сторінці в твіттері заявив, що пишається мужністю та відвагою Гераскевича. Він зазначив, що шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це вшанування, а не порушення правил.
Спорт не означає забуття. Справжня сила — це мужність залишатися людиною навіть у найважчі часи,
– зауважив Усик.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко на своїй сторінці в Інстаграм також прокоментував рішення МОК дискваліфікувати Гераскевича. У своєму зверненні він наголосив, що олімпійський принцип "головне не перемога, а участь" зараз актуальний тільки для білорусів і росіян, які забанені від великого спорту.
"А для українських спортсменів, які загинули, — навіть вшанування пам’яті заборонене. МОК стверджує, що це не про політику, а лише про спорт. Але це вже не має нічого спільного з Олімпійськими іграми — це політичні ігри", – підкреслив Кличко.
Він додав, що МОК захищає не нейтралітет, а свій імідж. А обличчя українських загиблих спортсменів виявились "надто політичними" для "ідеального шоу". Також Кличко додав, що коли згадує свою золоту олімпійську медаль більше не відчуває гордість, а відчуває сором.
Що сказав тренер із боксу Дмитро Сосновський?
Сосновський сказав, що Влад Гераскевич не зробив нічого проти олімпійського руху. Він пожертував свої шансом на медаль заради пам'яті хлопців і дівчат, спортсменів, які загинули, але могли також виступати на Олімпійських іграх.
Від щирого серця повністю підтримую Влада і його батька, їхню патріотичну позицію. Вони молодці, вони дійсно патріоти, українці,
– заявив Сосновський.
Він продовжив, що Влад не отримав медаль. Однак він підтримав тих, хто віддав за Україну найдорожче. Медаль – це добре, але її не порівняти з відданим життям.
Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича: коротко
- Уранці 12 лютого МОК дискваліфікував Гераскевича з Олімпійських ігор. Представники МОК пояснили своє рішення тим, що Гераскевич збирався змагатись у "шоломі пам'яті".
- Потому МОК офіційно повернув Гераскевича на Олімпіаду. Утім спортсмену повернули лише право перебувати на Олімпійських Іграх, а не змагатись.
- Утім у Гераскевича ще є шанс виступати на Олімпіаді. Він подав апеляцію в спортивний арбітражний суд на рішення МОК і чекає рішення вже 13 лютого.