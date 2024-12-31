Брати Клички чи Усик: ексчемпіон світу назвав найвеличнішого боксера в історії України

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився щодо досягнень Олександра Усика та братів Кличків. Український боксер порівняв здобутки відомих земляків.

Олександр Гвоздик розповів, чи переплюнув Олександр Усик здобутки Володимира та Віталія Кличків. На думку колишнього чемпіона, боксер із Сімферополя перевершив досягнення братів Кличків ще після першого бою проти Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Гвоздик порівняв досягнення титулованих земляків

У травні 2024-го року Усик переміг "Циганського короля" у 12-раундовому бою за роздільним рішенням суддів. Завдяки цій звитязі Олександр став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Звичайно! Сашко вже давно їх перевершив. Після першого бою з Ф’юрі, Усик став абсолютом у супертяжах, до цього був у крузервейті, а брати Клички ніколи не були абсолютами, хоча вони дали величезний поштовх для розвитку боксу в Україні,

– вважає Гвоздик.

Довідка. Влітку 2021-го року Гвоздик оголосив про закінчення кар'єри. Боксер начебто мав присвятити себе бізнесу, але не зміг довго бути поза межами рингу та знову одягнув на руки боксерські рукавички. Востаннє виходив у ринг 15 червня 2024-го року. У тому бою Гвоздик програв американцю Девіду Бенавідесу за підсумками усіх 12 раундів.

Слід відзначити, що вже наприкінці червня Усик свідомо відмовився від поясу IBF та втратив звання "абсолюта". Тепер цим чемпіонським поясом володіє британець Даніель Дюбуа, який публічно кинув виклик Олександру після його реваншу проти Ф'юрі, у якому теж переміг українець.