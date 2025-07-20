Блискавичні перемоги, тандем з Усиком: що відомо про зірку українського боксу Лапіна

Даніель Лапін є одним з найталановитіших молодих боксерів. Не виключено, що саме він може стати майбутнім українського боксу та здобути принести славу.

Даніель Лапін за свою кар'єру вже здобув декілька чемпіонських титулів. Ба більше, український боксер зберігає непереможну серію у професійному ринзі, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про Даніеля Лапіна?

Даніель Лапін народився 18 червня 1997 року у Вроцлаві, Польща. Зростав український боксер у Криму. У віці шести років Лапін почав займатись боксом зі своїм батьком Сергієм, який був тренером.

На аматорському рівні Даніель Лапін провів майже три сотні поєдинків та ставав призером на чемпіонатах Європи. Через російську окупацію український боксер тимчасово призупинив кар'єру.

Кар'єра Лапіна у профі

Вперше у професійному ринзі Даніель Лапін дебютував у 2020 році. Український боксер провів перший бій проти Сергія Крапшила з Білорусі та здобув першу перемогу.

Лапін має контракт з промоутерською компанією Usyk17Promotions та б'ється у тандемі з Олександром Усиком Старший брат боксера Сергій Лапін є директором команди українського абсолютного чемпіона світу.

Перший чемпіонський титул Лапін здобув у 2023 році. Український боксер бився в андеркарді першого бою Усик – Дюбуа, у якому здолав Аро Шварца та здобув вакантний титул IBO Continental у напівважкій вазі.

У 2024 році Даніель Лапін бився в андеркарді реваншу першого бою Усик – Ф'юрі. Тоді український боксер нокаутував Октавіо Пудівітра та здобув титул WBA Continental у напівважкій вазі.

У тому ж році Даніель Лапін бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Український боксер здолав Ділана Коліна та завоював титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією IBF.

Загалом Даніель Лапін за свою кар'єру провів у професійному ринзі 12 поєдинків та не зазнав жодної поразки. В останньому бою український боксер здолав Льюїса Едмондсона в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа, який відбувся 19 липня 2025 року.