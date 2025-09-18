Укр Рус
Українські боксери Непереможений український боксер відмовився від бою: у чому причина
18 вересня, 07:53
Непереможений український боксер відмовився від бою: у чому причина

Єгор Торяник
Основні тези
  • Даніель Лапін відмовився від бою проти Троя Джонса, який мав відбутися 1 листопада у Манчестері.
  • Тепер суперником Троя Джонса стане британський боксер Ліам Кемерон.

Даніель Лапін мав битися проти Троя Джонса. Бій між українцем та британцем заплановано на 1 листопада в межах вечора боксу у англійському Манчестері.

Проте Даніель Лапін не битиметься проти Троя Джонса. Український боксер знявся із поєдинку з британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.

Чому Лапін не битиметься з Джонсом?

28-річний український боксер не зможе битися на вечорі боксу у Манчестері, що має відбутися 1 листопада. Причина у тому, що Даніель Лапін отримав та не встигне відновитися до поєдинку з британцем.

Відзначимо, що Даніель Лапін мав захищати чемпіонські титули IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International у напівважкій вазі. Тепер суперником Троя Джонса стане Ліам Кемерон.

Нещодавно Трой Джонс висловився про бій із Даніелем Лапіним в інтерв'ю для The Ring. Британський боксер погрожував українському чемпіону.

Я стаю кращим у цьому, але знаю, що наступного разу я його переможу. Такий тип боксера, як Лапін, що відходить назад  я його просто проковтну,
– сказав Джонс.

Зазначимо, що останній бій Троя Джонса закінчився поразкою. Британський боксер поступився Ерзі Тейлору.

Що відомо про Лапіна?

  • Даніель Лапін дебютував у професійному боксі у 2020 році. На аматорському рівні українець провів 290 поєдинків.

  • Лапін має контракт з промоутерською компанією Usyk17 Promotions, а також часто проводив поєдинки в андеркарді, де у головних подіях бився Олександр Усик.

  • За свою кар'єру Даніель Лапін провів 12 боїв у професійному ринзі. На його рахунку 12 перемог (4 нокаутом) і жодної поразки.

  • В останнє Даніель Лапін бився проти Льюїса Едмондсона в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа 19 липня 2025 року. Український боксер у важкому бою вирвав перемогу.