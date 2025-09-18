Даніель Лапін мав битися проти Троя Джонса. Бій між українцем та британцем заплановано на 1 листопада в межах вечора боксу у англійському Манчестері.

Проте Даніель Лапін не битиметься проти Троя Джонса. Український боксер знявся із поєдинку з британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.

Чому Лапін не битиметься з Джонсом?

28-річний український боксер не зможе битися на вечорі боксу у Манчестері, що має відбутися 1 листопада. Причина у тому, що Даніель Лапін отримав та не встигне відновитися до поєдинку з британцем.

Відзначимо, що Даніель Лапін мав захищати чемпіонські титули IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International у напівважкій вазі. Тепер суперником Троя Джонса стане Ліам Кемерон.

Нещодавно Трой Джонс висловився про бій із Даніелем Лапіним в інтерв'ю для The Ring. Британський боксер погрожував українському чемпіону.

Я стаю кращим у цьому, але знаю, що наступного разу я його переможу. Такий тип боксера, як Лапін, що відходить назад я його просто проковтну,

– сказав Джонс.

Зазначимо, що останній бій Троя Джонса закінчився поразкою. Британський боксер поступився Ерзі Тейлору.

Що відомо про Лапіна?