Непереможений український боксер відмовився від бою: у чому причина
- Даніель Лапін відмовився від бою проти Троя Джонса, який мав відбутися 1 листопада у Манчестері.
- Тепер суперником Троя Джонса стане британський боксер Ліам Кемерон.
Даніель Лапін мав битися проти Троя Джонса. Бій між українцем та британцем заплановано на 1 листопада в межах вечора боксу у англійському Манчестері.
Проте Даніель Лапін не битиметься проти Троя Джонса. Український боксер знявся із поєдинку з британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.
Чому Лапін не битиметься з Джонсом?
28-річний український боксер не зможе битися на вечорі боксу у Манчестері, що має відбутися 1 листопада. Причина у тому, що Даніель Лапін отримав та не встигне відновитися до поєдинку з британцем.
Відзначимо, що Даніель Лапін мав захищати чемпіонські титули IBF Intercontinental, WBA Continental і WBO International у напівважкій вазі. Тепер суперником Троя Джонса стане Ліам Кемерон.
Нещодавно Трой Джонс висловився про бій із Даніелем Лапіним в інтерв'ю для The Ring. Британський боксер погрожував українському чемпіону.
Я стаю кращим у цьому, але знаю, що наступного разу я його переможу. Такий тип боксера, як Лапін, що відходить назад я його просто проковтну,
– сказав Джонс.
Зазначимо, що останній бій Троя Джонса закінчився поразкою. Британський боксер поступився Ерзі Тейлору.
Що відомо про Лапіна?
Даніель Лапін дебютував у професійному боксі у 2020 році. На аматорському рівні українець провів 290 поєдинків.
Лапін має контракт з промоутерською компанією Usyk17 Promotions, а також часто проводив поєдинки в андеркарді, де у головних подіях бився Олександр Усик.
За свою кар'єру Даніель Лапін провів 12 боїв у професійному ринзі. На його рахунку 12 перемог (4 нокаутом) і жодної поразки.
В останнє Даніель Лапін бився проти Льюїса Едмондсона в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа 19 липня 2025 року. Український боксер у важкому бою вирвав перемогу.