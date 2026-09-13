Український боєць назвав людину, яка допомогла йому підготуватися до переможного бою в UFC

Український боєць напівсередньої ваги Данііл Донченко здобув упевнену перемогу над американцем Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі. Поєдинок, який відбувся 5 вересня, завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.

Після бою Донченко в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про підготовку захисту від переведень у партер. Окремо він відзначив допомогу Ярослава Амосова – колишнього претендента на титул UFC та одного з найкращих українських борців у ММА.

Донченко розповів про Амосова

За його словами, протистояння із Соріано стало хорошою перевіркою його навичок боротьби. Американець свого часу посідав третє місце на престижному турнірі All American з вільної боротьби, що свідчить про його високий рівень у цьому компоненті.

Що у першому, що у другому раундах я дуже легко захищався. Зараз багато працюю над боротьбою. Можливо, трохи менше відточую її атакувальний аспект, бо він раніше був у мене на кращому рівні. Це також виправлю,

– розповів Донченко.

Українець також підкреслив внесок Амосова у свою підготовку. За словами Донченка, вони почали тренуватися разом ще до підписання контрактів з UFC, а Ярослав запрошував його до свого залу.

Ярослав мені багато допомагав. Ми трохи боролись і навіть після його поєдинку. Тренувались ще навіть до того, як і його, і мене підписали в UFC. Амосов кликав мене до себе в зал, і я обов'язково приїду,

– сказав він.

Зазначимо, що українець викликав на бій американського ветерана Даніеля Родрігеса, який займає 15-ту позицію в рейтингу напівсередньої ваги.