Непереможеного бійця UFC з України відсторонили за допінг

Данила Воєводкін потрапив у інцидент із вживанням забронених речовин. Український боєць UFC отримав покарання у вигляді дискваліфікації.

Воєводкін минулого року провалив допінг-тест. У підсумку Данила відсторонили від боїв терміном на два роки, повідомляє 24 канал із посиланням на UFC.

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Деталі інциденту

Данила Воєводкін у Вільнюсі 17 жовтня 2024 року склав допінг-тест, який виявився позитивним. В організмі українського бійця знайшли заборонений мельдоній.

У CASD заявили, що у справі Воєводкіна немає пом'якшувальних обставин, які можуть скоротити термін покарання бійця. Відсторонення Данило почало діяти з 14 листопада 2024 року, коли розпочалась тимчасова дискваліфікація.

До слова. Данило Воєводкін провів сім поєдинків та не зазнав жодної поразки.

Нагадаємо, що минулого року Данила Воєводкін уклав контракт з UFC. Український боєць переміг на претендентській серії президента організації Дени Вайта.