Колишній чемпіон відмовляє Усика від реваншу з Дюбуа: що сталось

Колишній чемпіон світу з боксу Даррен Баркер висловив свою позицію щодо наступного суперника Олександра Усика. На його думку, непереможному українцю потрібно зупинитись на варіанті Джозефа Паркера.

42-річний ексбоксер із Великої Британії не став робити ставку на реванш Олександра Усика проти його зіркого земляка Даніеля Дюбуа. Даррен Баркер гадає, що українцю потрібно прийняти рішення WBO про обов'язковий захист поясу проти Джозефа Паркера, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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Ексчемпіон світу обрав суперника для Усика

Баркер впевнений, що у майбутньому Усик отримає реванш із Дюбуа, якщо навіть відтермінує другу битву заради поєдинку із новозеландцем.

Я припускаю, що зараз метою Усика буде завоювати знову всі титули. Залишити один титул вакантним, а потім побитися за нього – для мене це не має сенсу. А ось виконати своє зобов'язання, провівши бій з обов'язковим претендентом, було б добре для Усика. Якщо він поб'є Паркера, я гадаю, він зустрінеться з Дюбуа. Я вважаю, Паркер також заслужив на свій шанс. Я краще подивився б Паркера з Усиком, сто відсотків,

– заявив Баркер.

Відзначимо, що команда Усика може надіслати офіційні документи у WBO, аби відтермінувати бій проти Паркера. Адже ще у грудні минулого року Олександр прийняв виклик Дюбуа на реванш. Даніель публічно звернувся до українця після його переможного реваншу над Тайсоном Ф'юрі.

Довідка. Даррен Баркер – 42-річний британський ексбоксер, який має за своєю спиною 28 боїв на профі-рингу. У проведених поєдинках здобув 26 перемог (16 – нокаутом) та зазнав 2-х поразок.

Раніше стало відомо, що доля наступного бою "Динаміта" визначиться у найближчі тижні. Усик вже звернувся до Туркі Аль аш-Шейха, аби той організував йому другу битву із Дюбуа.