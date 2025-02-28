"Повна д**а": непереможений нокаутер розніс ексчемпіона світу з України

Денис Берінчик бився проти Кейшона Девіса у Нью-Йорку. На жаль, "Український танк" не зміг захистити титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

В ніч з 14 на 15 лютого на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку відбувся поєдинок Берінчик – Девіс. Український боксер достроково поступився американському візаві у четвертому раунді бою.

Читайте також "Може ще рік-два": колишній чемпіон світу назвав умову, за якої Берінчик продовжить кар'єру

Що сказав Джервонта Девіс

Чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс прокоментував перемогу Кейшона Девіса над Денисом Берінчиком. Американський боксер жорстко висловився щодо українця.

Девіс заявив, що "Український танк" навіть гірше за колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Якого побив Василь Ломаченко, повідомляє 24 канал.

Перемога Кейшона над Берінчиком? Чувак, з яким він бився – повна д**а. Цей чувак посередність і сміття. Він навіть гірший за Камбососа. Top Rank добре вміє підбирати для вас суперників із крутими рекордами, які насправді абсолютно відстійні. У цього чувака був пояс, але за фактом він ще гірший за Камбососа,

– сказав Девіс в інтерв'ю Шону Зіттелю.

Нагадаємо, що Денис Берінчик здобув пояс чемпіона світу WBO у травні 2024 року, здолавши Еммануеля Наваррете. У бою проти Девіса українець зазнав першої поразки в кар'єрі за 20 поєдинків.