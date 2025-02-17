"Може ще рік-два": колишній чемпіон світу назвав умову, за якої Берінчик продовжить кар'єру

Нещодавно Денис Берінчик зазнав нищівної поразки від Кейшона Девіса. "Український танк" достроково програв американському проспекту у четвертому раунді бою та втратив титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

Майріс Брієдіс висловився щодо майбутнього Берінчика. Колишній чемпіон світу вважає, що Денис має продовжувати боксувати, а не завершувати кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал латвійця.

Читайте також Він був сильнішим у той вечір, – Берінчик вперше прокоментував поразку від Девіса

Брієдіс про майбутнє Берінчика

Майріс Брієдіс впевнений, що Денис Берінчик може боксувати ще декілька років. На думку латвійця, "Український танк" повинен вибирати правильних суперників.

Колишній чемпіон світу назвав проблему Дениса у бою з Кейшоном Девісом. Латвійський боксер заявив, що бій проти американця показав, що вік найстрашніший ворог.

Якщо Берінчик не зустрічатиметься з топовими хлопцями, він може ще рік-два побоксувати, але щоб йому це не заважало. Як ми бачимо, вже не та швидкість. Досвід є, але коли проти тебе йде атомна заряджена бомба, яка вміє боксувати, у якої є дуже серйозний аматорський досвід, професійний досвід,

– сказав Брієдіс.

Латвієць також зазначив, що Денис Берінчик провів чудову та довгу кар'єру. Тому замість бою з Кейшоном варто було провести два або три поєдинки зі слабшими суперниками та завершити кар'єру без поразок.

Нагадаємо, що Денис Берінчик до бою з Кейшоном Девісом залишався непереможеним. "Український танк" за свою довготривалу кар'єру переміг у 19 поєдинках.