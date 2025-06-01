"Це смішно": колишній спаринг-партнер Усика висміяв чутки про титульний бій для Ітауми

Британський боксер Девід Аллен висловив свою думку щодо майбутнього титульного бою для Мозеса Ітауми. Колишній спаринг-партнер Олександра Усика не розуміє логіки команди 20-річного британського бійця.

Девід Аллен тверезо оцінив шанси Мозеса Ітауми проти топових гігантів хевівейту. 33-річний боксер із Великої Британії наголосив на різкій різниці у рівні суперників для молодого бійця, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

Варте уваги Колишній спаринг-партнер Усика назвав причину, чому Дюбуа переможе українця

Аллен про чемпіонський бій для Ітауми

За словами колишнього спаринг-партнера Олександра Усика, бій за чемпіонський титул для Ітауми виглядає наче жарт. Аллен впевнений, що Мозес ще дуже далекий від таких поєдинків, як проти тимчасового чемпіона світу WBO Джозефа Паркер.

Перехід від тих суперників, з якими зараз б’ється Ітаума, до Джозефа Паркера – це просто гігантський стрибок. Це було б жахливе матчмейкерство. Це було б безвідповідально. Люди говорять, що Ітаума скоро битиметься за чемпіонський титул – це смішно. Ітаума ще дуже далекий від цього рівня. Так, він може перемогти будь-кого за два-три раунди, але ми ще не бачили його в глибоких водах – далі третього раунду,

– заявив Аллен.

Відзначимо, що найближчий бій Ітаума проведе в андеркарді реваншу Усика проти Дюбуа.

Востаннє Мозес Ітаума виходив у ринг 24 травня 2025 року. У той день британець побився проти вдвічі старшого за себе Майка Балогана. Однак колосальна різниця у віці не завадила Ітаумі перемогти. Поєдинок закінчився вже у другому раунді. Швидка перемога дозволила Ітаумі втретє захистити пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у хевівейті.

Наразі за спиною Мозеса Ітауми 12 боїв, у яких він жодного разу не програв та 10 разів відправляв суперників у нокаут.