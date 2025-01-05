"Це божевілля": зірковий боксер шокований шаленими гонорарами за бій Усик – Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели дві очні зустрічі у 2024-му році. Сумарно загальний гонорар за два поєдинки склав 340 мільйонів доларів.

Якщо у першому поєдинку більше заробив Тайсон Ф'юрі, то у реванші співвідношення гонорару було вже на користь Олександра Усика. В обидвох поєдинках тріумфував українець (роздільне та одноголосне рішення суддів).

До теми Рекордний рік: скільки заробив Усик у 2024-му

Бенавідес про гонорари Усика та Ф'юрі

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес висловився щодо гонорарів за битву Усика та Ф'юрі. Зірковий боксер шокований сумами, які шейхи готові викласти, аби провести у Саудівській Аравії найкращі боксерські вечори боксу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing247.

Туркі робить чудову роботу. Він влаштовує ці масові бої. Я думаю, що це дає всім іншим бійцям надію на майбутнє, що вам подзвонять і ви зможете отримати бій за 50 мільйонів доларів. Скільки отримали Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик? 100 мільйонів доларів? Це божевілля,

– заявив Бенавідес.

28-річний боксер із США зазначив, що це шалені гроші, а боксери вже пережили той час, коли у ринзі не можна було заробляти цілу гору грошей. Бенавідес похвалив роботу керівника Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.

До слова. У червні 2024 року Девід Бенавідес переміг українця Олександра Гвоздика за одноголосним рішенням суддів та здобув тимчасовий титул WBC.

Однак тимчасовий чемпіон світу наголосив, що не потрібно забувати про проведення великих вечорів боксу у США. Бенавідес додав, що хоче бути бійцем у Вегасі.