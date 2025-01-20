Колишній чемпіон світу назвав панчера, який має сильніший удар, ніж Кличко

Девід Хей поділився думками щодо всесвітньо відомих боксерів. Колишній чемпіон світу порівняв Володимира Кличка та Деонтея Вайлдера.

Британець вважає, що американський боксер один із найкращих супертяжів. На його думку, "Бронзовий бомбардувальник" має найсильніший удар у дивізіоні, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Думка Хея про Вайлдера

Колишній чемпіон світу Девід Хей пояснив, чому вважає, що у Деонтея Вайлдера найсильніший удар у хевівейті. Британський ексбоксер проводив спаринги з американцем.

Я справді вважаю, що Вайлдер найсильніший ударник серед всіх супертяжів. Звучить, як перебільшення, але я отримував удари від Уайлдера в спарингах, і це було сильніше, ніж бив мене Володимир Кличко,

– розповів Хей.

Ексчемпіон світу також зазначив, що Вайлдер одного разу влучив йому по маківці. Проте навіть через те, що удар був не точним, а Хей був у захисному шолому, Девід відчув силу з якою приклався Деонтей.

До слова. Девід Хей зустрічався у рингу з Володимиром Кличком у Гамбурзі 2 липня 2011 року. Тоді український боксер переміг британця та здобув титул чемпіона світу за версією WBA.

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутися у бокс після того, як багато років тому завершив кар'єру. Серед потенційних суперників українця є Деонтей Уайлдер.