"Драма навколо": відомий тренер розповів, чим Ф'юрі кращий за Усика

Домінік Інгл висловився щодо Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Британський тренер розповів, у чому український чемпіон поступається "Циганському королю".

Спеціаліст вважає, що Ф'юрі більш харизматичний, ніж Усик. Фахівець зазначив, що у Тайсон характер особистості сильніше, ніж в Олександра, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Інгл про роль Ф'юрі

Домінік Інгл розповів, що краще б подивився бій між Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа. Або протистояння "Циганського короля" із Ентоні Джошуа, ніж другий поєдинок "Динаміта" з Олександром Усиком.

Британський тренер зазначив, що йому подобається, як Ф'юрі поводиться перед боями. Спеціаліст назвав Тайсона артистом та персонажем, який вдало розважає весь цей цирк навколо.

Вся ця драма навколо, а потім він незадоволений результатами та щиро вважає, що він переміг та що це змова. Це просто підтримує інтерес. В той час як Усик, знаєте, він відмінний боксер, але він просто не може достукатись до англійських фанів, просто тому, що він дуже сухий,

– сказав Інгл.

Фахівець підкреслив, що завжди є видатні боксери, як Терренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер або Олександр Усик, але вони не мають широкої привабливості. Домінік Інгл вважає, що для популяризації боксу потрібні такі бійці, як Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів. А 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.