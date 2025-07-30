Олександра та Катерина Усик повернулись додому після відпустки в Іспанії. Дружина українського чемпіона показала, як їх зустріла молодша донька Марія.

Катерина Усик показала підрослу доньку, яка живе в Україні. Марія вже значно підросла та була дуже щаслива поверненню батьків додому, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Як виглядає молодша донька Олександра Усика?

Дівчинка отримала нові крутезні іграшки та красивий букет квітів. Марія щиро раділа подарункам. Дитяча посмішка як завжди безцінна.

Відео, як Марія зустріла батьків

Цікаво, що на фото дівчинка одягнула у неймовірно красиве плаття від відомого італійського бренду Dolce & Gabbana.

Марія Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, що Марія народилась на світ 28 січня 2024 року. Дівчинка є четвертою дитиною у родині відомого боксера. Олександр та Катерина у щасливому шлюбі виховують також старшу доньку Єлизавета та двох синів – Кирила та Михайла. Обидва хлопці від початку повномасштабної війни живуть в Іспанії. Натомість доньки залишаються в Україні.

До слова, Усик після другої перемоги над Дюбуа разом із родиною провів відпустку в Іспанії.