Розкішна модель, яка народила нащадка Дюбуа: що відомо про прихований роман суперника Усика

Британський боксер Даніель Дюбуа в основному тримає особисте життя під завісою. Проте минулого року майбутній опонент Олександра Усика показав свою другу половинку

Ймовірно, Даніель Дюбуа одружився під час перерви після бою проти Ентоні Джошуа. А на початку 2025 року, можливо, британський боксер вперше став батьком, повідомляє 24 канал із посиланням на SportsCasting.

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Що відомо про кохану Дюбуа?

За наявною інформацією, Даніель Дюбуа зустрічається з Раїсою Фокс із Бразилії. Відомо, що кохана британця була моделлю подіуму та декілька років працювала у рідній країні, а також у Мілані.

Згодом дівчина Дюбуа переїхала до Лондона, де наразі й проживає. Повідомляють, що Фокс за освітою фахівець у галузі психології.

Коли розпочались стосунки Даніеля Дюбуа та Раїси Фокс наразі невідомо. Проте у 2023 році дівчина опублікувала в інстаграмі фото у боксерських рукавчиках, залишивши підпис: "1 місяць закоханості в бокс".

Фокс у боксерських рукавичках / Фото з інстаграму дівчини

У 2024 році Даніель Дюбуа поділився спільним фото з Раїсою Фокс перед боєм проти з Ентоні Джошуа. Британський боксер підписав світлину: "Я і моя дівчина вийшли на прогулянку". Проте "Динаміт" згодом видалив кадри.

Дюбуа та Фокс разом на прогулянці / Фото з інстаграму боксера

Британські ЗМІ у вересні 2024 року повідомляли, що Даніель Дюбуа скоро стане батьком. Адже його кохана Раїса Фокс була вагітна. Згодом стало відомо, що у британського боксера народився син.

Наприкінці березня Раїса Фокс підтвердила чутки, що стала мамою. Колишня модель опублікувала фото з малюком, яке підписала: "Вітаю всіх! Я – Зіон Ріо Дюбуа".

До слова. Даніель Дюбуа зовсім скоро битиметься проти Олександра Усика. Реванш між британським боксером та українським чемпіоном відбудеться 19 липня 2025 року у Лондоні.

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