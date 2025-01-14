"Покажу кілька нових навичок": Дюбуа зухвало звернувся до майбутнього суперника

Даніель Дюбуа незабаром битиметься з Джозефом Паркером. Боксери вже зустрілись та провели пресконференцію, а також битву поглядів.

"Динаміт" висловився про майбутній поєдинок проти новозеландця. Британський супертяж не сумнівається у своїй перемозі, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Дюбуа зробив зухвалу заяву

Даніель Дюбуа звернувся до свого майбутнього опонента Джозефа Паркера. Британський суперважковаговик пообіцяв новозеландському боксеру дати кілька уроків.

"Динаміт" зазначив, що він повністю зосереджений на поєдинку з Паркером. Британець зазначив, що він буде занадто сильним, великим та швидким для представника Нової Зеландії.

Я навчу тебе кількох речей. Оскільки ти кажеш, що тільки почав, я дам тобі кілька уроків, покажу кілька нових навичок. Паркер завжди був славним хлопцем, але щойно пролунає гонг, ми постараємося відірвати один одному голову. У мене більше немає повідомлень для свого суперника,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). "Динаміт" повинен перемогти новозеландця, щоб битись з Олександром Усиком.