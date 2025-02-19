"Битимуться за шанс": промоутер Дюбуа назвав головну мету бою проти Паркера

За три дні Даніель Дюбуа захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Новозеландський боксер Джозеф Паркер має наміри здолати "Динаміта" та відібрати титул.

Френк Воррен висловився щодо бою Дюбуа – Паркер. Також промоутер британця оцінив важливість поєдинку його підопічного з новозеландським претендентом, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Шанси рівні": ексчемпіон світу назвав можливий розвиток бою Дюбуа – Паркер

Воррен про бій з Дюбуа – Паркер

Френк Воррен виділив вік обох боксерів (Дюбуа – 27, а Паркеру – 33). Британський промоутер заявив, що це не багато для надважкої ваги.

Проте спортивний функціонер зазначив, що один з суперників наразі на підйомі, а для другого цей бій є останнім шансом у кар'єрі. Також Воррен назвав головну мету бою Дюбуа – Паркер.

Усик – надважковаговик номер 1 у світі з трьома поясами, Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру, тому номер 1 і 2 битимуться один з одним. Два наступних найкращих суперважковаговики світу битимуться на рингу за шанс об'єднати пояси проти Усика,

– сказав Воррен.

Промоутер також зазначив, що бій Дюбуа – Паркер буде чудовим. Адже переможець отримає усі лаври, а той, хто зазнає поразки, буде дуже розчарований.

Нагадаємо, що протистояння між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером має відбутися в аравійському Ер-Ріяді. Дата проведення мегафайту 22 лютого 2025 року.