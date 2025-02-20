"Обидва великі бійці": китайський гігант дав прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Невдовзі Даніель Дюбуа битиметься з Джозефом Паркером у пекельному мегафайті. "Динаміт" захищатиме титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.

Поєдинок Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в межах Rhiyad Season. Місце проведення чемпіонського бою між британським та новозеландським супертяжами аравійський Ер-Ріяд.

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Чжилей спрогнозував переможця бою

Чжан Чжилей поділився думками щодо бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Китайський боксер виділив велич обох боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Чжилей також назвав переможця бою Дюбуа – Паркер. Китайський гігант обрав британського чемпіона світу.

Вони обидва великі бійці і великі люди. Особисто я думаю, що переможе Дюбуа,

– сказав Чжилей.

Нагадаємо, що Чжан Чжилей також битиметься 22 лютого проти непереможеного німця Агіта Кабаєла. На кону поєдинку титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.