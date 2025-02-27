Усик би не зацінив: легендарний Льюїс назвав свій омріяний бій

Жива легенда боксу Леннокс Льюїс розповів про поєдинок, який мріє побачити. Вибір колишнього чемпіона світу впав на поєдинок володаря титулу IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа.

На жаль, культовий колишній боксер обрав не реванш між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком. Леннокс Льюїс обрав протистояння "Динаміта" проти Джозефа Паркера, який так і не відбувся у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Леннокс хоче побачити бій Дюбуа, але не проти Усика

Легенда боксу впевнений, що уболівальники заслужили таки побачити бій володарям титулу IBF проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Я все ще хочу побачити цей поєдинок. Я думаю, що це буде чудовий бій. Хто переможе? Найкращий з них. Зараз Даніель Дюбуа – найкращий, він володіє поясом, так що Паркеру доведеться добре попрацювати. Однак скажу, що Паркеру під силу перемогти Дюбуа,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що Дюбуа знявся із нещодавнього вечора боксу в Ер-Ріяді через хворобу. Його в останній момент замінив Мартін Баколе, який не витримав і двох повних раундів. Паркер нокаутував суперника із ДР Конго та легко захистив свій статус тимчасового чемпіона WBO.

Водночас Олександр Усик не відкидає план проведення бою проти Дюбуа. Промоутер Даніеля заявив, що у найближчі тижні визначиться остаточний наступний суперник "Динаміта". Якщо сторони Усика та Дюбуа вдарять по руках, то глядачі побачать реванш, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке у червні 2024-го року свідомо втратив непереможний українець.