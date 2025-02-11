Марить помстою: Паркер погрожує відібрати титул Дюбуа заради бою з Усиком

Вже 22 лютого прихильники боксу побачать дві захопливі битви, які відбудуться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. В одній із них Даніель Дюбуа захищатиме свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті у бою проти Джозефа Паркера.

Переможець цього протистояння може вийти на бій за "абсолют" проти непереможного Олександра Усика. Напередодні поєдинку Джозеф Паркер розкидається гучними заявами про ймовірну перемогу над Даніелем Дюбуа.

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Амбітні плани Паркера

Боксер із Нової Зеландії не приховує того, що планує відібрати титул у "Динаміта", аби побитись із Усиком. Але навіть не бій із Олександром є найбільшим пріоритетом Паркера. Джозефом керує бажання помсти, повідомляє 24 Канал із посиланням на Big Fight Weekend.

Я з нетерпінням чекаю на цей грандіозний виклик. Не лише битися з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF, а й опинитися на великому турнірі в Ер-Ріяді, чекаю на можливість показати себе. Ніколи не варто заглядати надто далеко вперед, але я збираюся відібрати титул чемпіона IBF у Дюбуа. Далі треба битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона, а потім помститися тим хлопцям, які колись мене здолали. Для мене це ідеальний сценарій, який я собі уявляю,

– заявив Паркер.

Нагадаємо, що Дюбуа ще у грудні 2024-го року кинув виклик Усику на реванш. Влітку 2023-го Даніель програв Олександру технічним нокаутом у 9-му раунді. Тепер він хоче помститись українському супернику. Але спершу йому слід здолати Паркера. Багато людей у світі боксу роблять ставку на перемогу Джозефа.

33-річний новозеландський боксер має за своєю спиною 33 бої, у яких здобув 35 перемог (23 – нокаутом), зазнавши трьох поразок. Натомість у Дюбуа 22 звитяги у 24-х проведених поєдинках (21 – нокаутом), а також дві поразки.