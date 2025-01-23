Колишній промоутер Кличка дав прогноз на бій Дюбуа – Паркер
- Том Леффлер вважає, що Даніель Дюбуа має більше шансів перемогти Джозефа Паркера.
- Бій між Дюбуа та Паркером відбудеться в Ер-Ріяді 22 лютого, а переможець отримає можливість битися з Олександром Усиком.
Том Леффлер поділився думками щодо поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Колишній промоутер Володимира Кличка назвав переможця чемпіонського бою.
Функціонер вважає, що у "Динаміта" більше шансів перемогти новозеландського боксера. Він також відзначив фізичну форму британця, повідомляє 24 канал із посиланням на ESNEWS.
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Чому Дюбуа переможе Паркера
Том Леффлер вважає, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером буде цікавим з огляду на можливості опонентів. Промоутер нагадав, що новозеландець був спаринг-партнером Кличка-молодшого протягом довгого часу.
Однак все-таки Леффер віддає перевагу Даніелю Дюбуа. Функціонер підкреслив, що британський боксер перебуває у надзвичайній фізичній формі.
Я б обрав Дюбуа у цьому поєдинку. Даніель зміг перемогти Ентоні Джошуа. Ви можете помітити, що зараз він на піку своїх можливостей,
– сказав Леффлер.
Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться у Ер-Ріяді 22 лютого. Переможець поєдинку отримає шанс битись з українським чемпіоном Олександром Усиком.