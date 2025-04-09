Кумедний вибір: у команді Усика назвали бажаного суперника для Дюбуа

Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа вже незабаром може отримати свого наступного суперника. "Динаміт" близький до реваншу із Олександром Усиком та може провести двобій із Джозефом Паркером.

Директор команди українського чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у хевівейті Сергій Лапін увірвався у коментарі акаунту Boxing Ukraine в інстаграмі, де у коментарях під постом залишив свій вибір наступного суперника Даніеля Дюбуа. У команді Олександра Усика назвали кумедного опонента, пише 24 Канал.

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Оригінальний вибір Лапіна

В інстаграмі зробили публікацію зі словами промоутера Френка Воррена щодо того, що наступний бій "Динаміта" відбудеться у липні. Британець обирає серед трьох кандидатів.

Сергій Лапін обрав у суперники Дюбуа засновника та власника інтернет-сервісу Amazon Джеффа Безоса.

Статки 61-річного американського підприємця оцінюють у космічні 195 мільярдів доларів. Безос протягом 2018-2021-го років був найбагатшою людиною світу за версією агентства Bloomberg.

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен заявив, що вже найближчим часом Дюбуа офіційно отримає свого наступного суперника. Також зазначалось, що вже влітку поточного року Даніель повернеться у ринг. Однак Воррен не став називати конкретного ім'я суперника, адже британець обирає серед трьох кандидатів.