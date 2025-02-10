Фатальна поразка: ірландський боксер помер у лікарні після програшу у чемпіонському бою

Світова боксерська спільнота зазнала непоправної втрати. Помер 28-річний ірландський боксер Джон Коуні.

Після титульного поєдинку у Белфасті боєць отримав травму. Після чого ірландця одразу госпіталізовано, лікарі не змогли врятувати життя спортсмена, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

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Деталі смерті боксера

Джон Куні провів бій з валлійським опонентом Натаном Гоуеллсом 1 лютого в Ulster Hall, що у Белфасті. Суперник у дев'ятому раунді нокаутував ірландця, після чого його було доставлено у лікарню з внутрішньочерепною гематомою.

Медики лікарні Royal Victoria провели операцію ірландському боксеру, але після тижня боротьби за життя Джон Куні пішов у засвіти. Про смерть спортсмена 8 лютого повідомила промоутерська компанія MHD Promotions.

З цілковитим спустошенням ми повинні оголосити, що після тижня боротьби за своє життя Джон Куні, на жаль, помер,

– йдеться у заяві організації.

Джон Куні захищав титул Кельтського чемпіона у поєдинку проти Натана Гоуеллса. Поразка валлійцю стала першою та останньою у кар'єр ірландського боксера.

Нагадаємо, що Куні здобув чемпіонський титул в листопаді 2023 року. Джон переміг у першому раунді Ліама Гейнора у поєдинку в Дубліні.