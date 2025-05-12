Батько Ф'юрі відмовляв Тайсона від бою з Усиком: який штраф міг би отримати "Циганський король"

Джош Ф'юрі, батько Тайсона, пригадав першу битву свого сина проти Олександра Усика. Родич "Циганського короля" зізнався, як відмовляв свого сина від першої зустрічі з непереможним українцем.

Батько британського вже ексбоксера не хотів, аби Тайсон виходив у ринг після нетривалого відпочинку. Адже бій Ф'юрі проти Олександра Усик відбувся у травні 2024-го, а перед цим наприкінці жовтня 2023-го британець переміг Френсіса Нганну за роздільним рішенням суддів.

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Ф'юрі відмовляли від бою із Усиком

Джош Ф'юрі пригадав, який штраф міг отримати його син, якби дослухався до його слів, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Тайсон мало відпочив перед першим боєм. Він провів повний табір, сім тижнів, отримав травму, три тижні відпочив, і потім повернувся до роботи на вісім тижнів. Так не треба було робити. Але знаєте що? Його б оштрафували на 10-15 мільйонів, який він не вийшов проти Усика. Але я все одно радив Тайсону не виходити та платити цей штраф,

– заявив батько Ф'юрі.

Перша битва між Усиком та Ф'юрі відбулась 18 травня 2024 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Боксери пройшли повну дистанцію у вигляді 12 раундів. Переможця зустрічі визначили судді. Перемогу за роздільним рішенням суддів здобув український боксер: 114-113, 113-114 та 115-112. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Другий поєдинок Усика та Ф'юрі відбувся у грудні того ж року та закінчився знову перемогою українця, але вже за одноголосним рішенням суддівських записок. На кону реваншу не стояло звання "абсолюта", яке Олександр втратив через відмову від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що після цих дебютних поразок Ф'юрі вчергове оголосив про закінчення професійної кар'єри.