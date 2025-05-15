Промоутер Усика назвав перевагу українського чемпіона над іншими боксерами

Едді Хірн розповів про перевагу Олександра Усика над іншими боксерами сучасності. Промоутер українського чемпіона виділив домінуючий фактор Усика.

Едді Хірн пригадав, що більшість перемог Олександр Усик оформив на чужій території. Також промотер у своєму коментарі пригадав Тайсона Ф'юрі та Кличка, пише 24 Канал із посиланням на Ready to Fight.

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Якою перевагою над суперниками володіє Усик

Відомий промоутер розповів, у якому показнику Ф'юрі рівний із Усиком.

Я думаю, це Богом даний талант, і, знаєте, його віра – надзвичайно сильна. Більшість своїх перемог він здобув на чужій землі, у "дворах" суперників, коли бив їх. Але ментально він має неймовірну перевагу над іншими. Ф’юрі, окрім Усика, найкращий у плані психологічного тиску та треш-току. Але Усик переграв його в цьому сенсі, справді. А Кличко – це боєць, якого формувала потреба в контролі. Йому потрібно було контролювати суперника,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що минулого року Усик двічі здолав Ф'юрі. Після чого непереможний українець довів серію до 23 перемог поспіль.

Вже 19 липня 2025 року Усик спробує вдруге перемогти Даніеля Дюбуа. Їх зустріч відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". Перший бій між боксерами закінчився на користь українця, який у 9-му раунді нокаутував "Динаміта". Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця.