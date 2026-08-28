"Не знаю, що сталося": Енді Руїс поскаржився на Усика за зрив бою

Енді Руїс-молодший у 2019 році сенсаційно переміг Ентоні Джошуа, однак через кілька місяців програв британцю у реванші. Попри те, що Руїс був чемпіоном світу, елітні бійці дивізіону уникають зустрічі з американо-мексиканським боксером.

Серед тих, хто формально відмовив Енді в поєдинку, знайшлося місце Тайсону Ф'юрі та Олександру Усику. Про це він розповів в інтерв'ю The Ring.

Енді Руїс поскаржився на Усика, Ф'юрі та Вайлдера

Не так давно у ЗМІ були чутки, що американець стане суперником Ф'юрі, який у квітні відновив кар'єру після нетривалої перерви. Однак промоутер британця Френк Воррен повідомив, що перемовини зайшли в глухий кут через фінансові розбіжності.

Розповідаючи свою версію, Енді сказав, що отримав пропозицію на бій з Тайсоном та прийняв її. Водночас спортсмен заперечив слова Воррена, мовляв, він вимагав багато грошей.

На думку Руїса, у команді Ф'юрі вирішили просто згадати його ім'я, та додав, що так само зробив Усик.

Ми ніколи не просили забагато грошей. Я навіть не знаю, чи вони взагалі пропонували мені якісь гроші. Вони просто згадували моє ім'я. І з Усиком так само, він говорив, що я міг би бути його потенційним суперником, але я не знаю, що сталося,

– поскаржився боєць.

Він розповів, що ідентична ситуація склалася з Деонтеєм Вайлдером.

"Я хотів битися з Вайлдером. Ми провели стільки битв поглядів, і я не знаю, що сталося. Ми також мали битися. Я не знаю, чи готові вони були ризикувати. Не знаю, вони просто згадували моє ім'я чи з якоїсь причини", – сказав Руїс.

Руїс повертається

Нагадаємо, 36-річний Руїс не виходив на ринг із серпня 2024 року, коли у Лос-Анджелесі не зміг перемогти Джарелла Міллера. Спортсмени завершили зустріч нічиєю.

Свій наступний поєдинок він проведе 4 вересня у Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США). Суперником Енді стане поляк Даміан Книба.

Їхній поєдинок буде головною подією великого боксерського шоу від промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірна.