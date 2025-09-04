Едді Хірн висловився стосовно свого підопічного Ентоні Джошуа. Промоутер згадав про британського боксера у невтішному ключі.

Едді Хірн розповів, що Ентоні Джошуа близький до завершення кар'єри. Промоутер зізнався, коли колишній чемпіон світу покине бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Коли Джошуа завершить кар'єру?

Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа завершить кар'єру у разі поразки у наступному поєдинку. Якщо британець переможе, то, ймовірно, залишить професійний ринг у 2027 році.

Усе залежить від результатів колишнього чемпіона світу. Хірн також наголосив, що завжди говорив про те, що Ей Джей покине бокс у 2026 році, але через затримки, це відбудеться на рік пізніше.

Від нього очікують перемоги в цьому бою. Якщо це буде Ф’юрі або Усик, або Дюбуа, хто б це не був, будь-яка поразка змусить його серйозно задуматися про своє становище. Він хоче брати участь у великих боях, але просто хоче бути впевненим, що готовий до цих боїв, коли вони відбудуться,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився у вересні 2024 року. Тоді британський боксер поступився Даніелю Дюбуа, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.

