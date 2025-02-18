"Відмовиться від поясів": непереможний супертяж оцінив свої шанси отримати бій із Усиком

Британський боксер Фабіо Вордлі є одним із претендентів на пояс WBA у хевівейті, яким володіє Олександр Усик. Непереможний супертяж розповів, наскільки великі його шанси побитись із українським чемпіоном світу.

30-річний британський боксер вважає, що їх очний двобій залежить виключно від повноцінного володаря титулу WBA Олександра Усика. Фабіо Вордлі не впевнений, чи відмовиться українець від поясів, чи вийде у ринг проти претендентів, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Вордлі не вірить у бій проти Усика

Британець відверто розповів, що у нього мало шансів провести бій проти кривдника Тайсона Ф'юрі. Спершу Фабіо потрібно стати обов'язковим претендентом на пояс.

Зараз багато чого залежить від Усика. Чи дасть він бій претендентам? Чи відмовиться від поясів? Або ж чи вийде Олександр на бій з Дюбуа? Насправді багато запитань. Треба зачекати на його рішення, щоб зробити розумний крок. Я особисто думаю, що ми навряд чи розділимо ринг, хоча це був би видовищний бій,

– сказав Вордлі.

Довідка. Фабіо Вордлі є першим номером рейтингу хевівейті за версією WBA. Британський боксер сенсаційно випередив Мартіна Баколе, Тайсона Ф'юрі, Чжана Чжілея та інших супертяжів.

Востаннє Вордлі виходив у ринг у жовтні минулого року, коли у першому раунді нокаутував Фрейзера Кларка. За спиною Фабіо вже 19 боїв у професіоналах, у яких здобув 18 перемог (17 – нокаутом), а також один поєдинок закінчився нічиєю проти Кларка).

Нагадаємо, що Усик чекає бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Це буде захист титулу IBF для Дюбуа. Олександр разом із командою будуть присутні на поєдинку у Саудівській Аравії, де визначиться наступний суперник українця. У своєму наступному поєдинку Усик може повернути собі статус "абсолюта" у хевівейті.