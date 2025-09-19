Відомий тренер Фредді Роуч пригадав боксерів, з якими працював у кар'єрі. Колишній наставник Володимира Кличка обрав найталановитішого боксера, якого тренував.

Ним виявився не Володимир Кличко. За словами Фредді Роуча, найталановитішим боксером, не лише якого він тренував, а й якого він бачив, був Джеймс Тоні, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Хто талановитіший за Володимира Кличка?

Наставник пригадав стиль ведення бою американського боксера.

Тоні – найталановитіший боксер, якого я коли-небудь бачив. Він був народжений для битв. Те, як він рухався, яке бачення він мав, було неймовірно. На піку своєї форми він сидів на канатах і змушував вас промахуватися сотнею ударів, а потім відповідав контратаками. На це було цікаво дивитися,

– сказав Роуч.

Відзначимо, що Джеймс Тоні провів свій прощальний двобій ще у 2013-му, коли переміг американця Кенні Лемоса. Загалом у професіоналах американський ексбоксер відбоксував аж 88 поєдинків: 75 перемог (45 – нокаутом), 8 поразок, 3 нічиї та 2 бої були такі, що не відбулись.

Володимир, як і Тоні, вже давно закінчив професійну кар'єру. Але український ексчемпіон ще мріє про камбек. Кличко прагне побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу. Раніше Андрій Синєпупов оцінював шанси побачити повернення Кличка-молодшого у профі-ринг.

Що відомо про Фредді Роуча?

Колишній боксер та один із найкращих тренерів на планеті, який підготував понад 20 чемпіонів світу.

За свою боксерську кар'єру провів 57 боїв, у яких здобув 40 перемог (15 – нокаутом) при 13-ти поразках.

24 жовтня 1986 року провів свій прощальний бій на профі-рингу, у якому програв за очками Девіду Рівеллі.

Попрацював із Хорхе Лінаресом, Майком Тайсоном, Володимиром Кличком, Віктором Постолом, Менні Пак'яо та ще не одним десятком боксерів.

Страждає від хвороби Паркінсона.

Як Хаттон оцінював шанси Усик і Кличка перемогти Формана?

14 вересня 2025 року перестало битись серце Ріккі Хаттона. До цього він встиг дати прогноз на гіпотетичні битви Олександра Усика та Володимира Кличка проти Джорджа Формана. Daily Mail цитувало слова легендарного ексбоксера.

Хаттон у цікавому опитуванні обрав його переможця. Спершу Форман переміг Леннокса Льюїса, Тайсона Ф'юрі та Володимира Кличка в уявних протистояннях. Натомість на думку Ріккі, Формана б міг зупинити Усик.