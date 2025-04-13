Відомий промоутер оцінив шанси на проведення бою "Нового Майка Тайсона" проти Усика

Авторитетний промоутер Френк Воррен оцінив виступи 20-річного Мозеса Ітаума. Менеджер розповів про можливість і готовність "Нового Майка Тайсона" до можливого бою з непереможним Олександром Усиком.

Френк Воррен пригадав у своєму інтерв'ю останній бій Мозеса Ітаума, у якому він успішно захистив титул WBO Intercontinental, а також здобув чемпіонський пояс WBA International. 20-річний боксер здолав Демсі Маккіна зі США.

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Воррен про готовність Ітаума на чемпіонський бій

За словами відомого промоутера, цей двобій був феноменальним від молодого боксера. Він небагато часу провів у ринзі, відзначивши його боксерський інтелект та роботу джебом, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Також Воррен оцінив готовність Ітаума до великих поєдинків та відверто розповів, чи може Мозес вже цього 2025-го року поборотись за титул чемпіона світу. Френк навіть взяв умовний бій з Олександром Усиком.

Я думаю, що цього року він міг би битися за титул чемпіона світу. Хто знає? Він може провести бій з ним цього року. Все можливо. Ми повинні подивитися, що станеться, але Мозес, я думаю, через один або два бої цілком здатний опинитися в компанії зі всіма цими хлопцями. Він може бути там разом з усіма ними,

– заявив Воррен.

До слова. Вже 24 травня у Глазго (Шотландія) Мозес Ітаума проведе бій проти 41-річного американського боксера Майкла Балогуна.

Нагадаємо, що наразі статистика молодого талановитого боксера складає 11 перемог, 9 з яких були нокаутом.