Молодий британський боксер Мозес Ітаума зіштовхнувся із першими проблемами на професійному рівні. "Новий Майк Тайсон" не може знайти собі наступного суперника.

Промоутер Френк Воррен повідомив не надто приємні новини для Мозеса Ітауми. Британському боксеру не можуть підібрати суперника для наступного бою, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Які проблеми виникнули в Ітауми?

Відомий функціонер розповів, що від бою проти "Нового Майка Тайсона" вже відмовились двоє боксерів – Філіп Хргович і Джермейн Франклін.

Воррен заявив, що багато боксерів, яких розглядають як потенційних суперників Мозесу, вимагають непідйомні суми за протистояння. Водночас наступний бій 20-річного британця запланований вже на 13 грудня 2025 року у британському Манчестері, але знайти суперника ніяк не вдається.

Раніше від бою відмовився Хргович, потім не захотів битися Франклін. Вони не хочуть виходити на Ітауму і просять такі гроші, що це неможливо організувати. Всі відмовляються, тому зараз складно знайти опонента для Ітауми,

– розповів Воррен.

Раніше Ітаума розповідав, що йому поклали на стіл список із трьох можливих опонентів. Однак Мозес не став розкривати імен потенційних суперників та побідкався на те, що не має впливу на вибір своїх опонентів. Його коментар цитував talkSPORT Boxing.

"Я не можу так сильно впливати на вибір боїв, як думають люди. Я відкрив інстаграм і побачив безліч постів про те, що я відмовився від бою з Ефе Аджагбою. У мене нещодавно була зустріч із Queensberry, і вони дали мені три імені. Там не було імені Аджагби. Мені дали три імені. Я поки що не буду їх називати. Це мій вибір з трьох можливих. От стільки впливу я маю на те, з ким б’юся", – сказав Ітаума.

Головне про Мозеса Ітауму?