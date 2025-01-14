"Непогана спадщина": відомий експерт оцінив кар'єру Ф'юрі

У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників із заявою щодо своєї кар'єри. "Циганський король" оголосив про рішення завершити виступи у професійному ринзі.

Спортивний оглядач Шон Кроувз прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі. Експерт дав оцінку кар'єрі "Циганського короля", повідомляє 24 канал із посилання на Boxing Insider.

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Кроувз про кар'єру Ф'юрі

Шон Кроувз пригадав грудневий бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Експерт зазначив, що так, як українця було визнано найкращим боксером у хевівейті, то "Циганському королю" вже немає до чого прагнути.

Спортивний оглядач також зауважив, що британський супертяж назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Також Кроувз розповів, яким Ф'юрі запам'ятають глядачі та шанувальники.

Його запам'ятають яскравим, видовищним та ефектним. Крім того, він – один із найдосвідченіших боксерів, які коли-небудь ставали чемпіонами світу в дивізіоні великих людей. Непогана спадщина, яку можна залишити,

– сказав Кроувз.

Експерт також пригадав, що Тайсона Ф'юрі не розглядали, як боксер, що становить загрозу для Володимира Кличка. Проте "Циганський король" здивував багатьох коли переміг українського чемпіона.

Шон Кроувз зазначив, що згодом Ф'юрі впав у депресію та потрапив у світ алкоголю, наркотиків та їжі. Однак, це все допомогло Тайсону повернутись новою людиною.