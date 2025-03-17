Колишній чемпіон світу дав неоднозначний прогноз на бій зіркових боксерів

Раян Гарсія відбув дискваліфікацію та невдовзі повернеться у ринг. Американський боксер зустрінеться у рингу проти Роландо Ромеро.

Серхіо Мора поділився очікуваннями від бою Гарсія – Ромеро. Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку двох зіркових боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Мора зробив прогноз на бій Гарсія – Ромеро

Серхіо Мора заявив, що у першу чергу Раян Гарсія має відбілити свою репутацію. Також американський боксер повинен знову довести, що він все такий же потужний та швидкий, як і був.

Колишній чемпіон світу вважає, що переможцем бою може стати як Раян Гарсія, так і Роландо Ромеро. Серхіо Мора запевнив, що поєдинок завершиться достроково.

Думаю, це буде короткий, вибуховий бій. Будь-хто з них може постраждати. Гарсія вразливий в обороні. Я б сказав, що бій триватиме п'ять раундів,

– сказав Мора.

Нагадаємо, що Раян Гарсія битиметься проти Роландо Ромеро у Нью-Йорку. Поєдинок двох зіркових американських боксерів відбудеться 2 травня.

Нагадаємо, що Раян Гарсія у минулому році переміг Девіна Хейні. Однак через виявлений допінг у крові, боксера було дискваліфіковано, а бій визнали таким, що не відбувся.