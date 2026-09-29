Кличко звернувся у суд через спадщину Панеттьєрі: про яку суму йде мова

Український боксер Володимир Кличко, колишній наречений американської акторки Гейден Панеттьєрі, звернувся до суду з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна їхньої 11-річної доньки Каї-Євдокії. Відповідну заяву він подав до суду в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Page Six, посилаючись на судові документи. У них зазначається, що призначення тимчасового опікуна є "терміново та вкрай необхідним", щоб забезпечити отримання, управління та збереження активів, які належать Каї.

Яку суму залишила після себе Панеттьєрі

За словами Кличка, їхня донька, яка проживає з батьком в Україні, має право на активи, що залишилися після смерті Панеттьєрі. Оскільки Кая є неповнолітньою, її майном має розпоряджатися призначений судом опікун.

Якщо акторка залишила заповіт або створила траст, її майно має бути розподілене відповідно до цих документів. Якщо ж таких розпоряджень немає, спадкування відбувається відповідно до законодавства штату Каліфорнія.

Згідно з поданими документами, Кличко хоче отримати повноваження керувати активами доньки до її повноліття. Опікун майна неповнолітньої особи також має звітувати перед судом про управління коштами.

Як зазначає People, експерти припускають, що суд може призначити опікуном саме Кличка, адже він є батьком дитини. Водночас батьки Панеттьєрі також мають право претендувати на цю роль і можуть звернутися до суду з відповідними документами, однак юристи вважають такий сценарій малоймовірним.

Значну частину її статків становлять доходи, отримані протягом багаторічної кар'єри в рекламі, на телебаченні та в кіно.

Точний розмір спадщини Панеттьєрі наразі не підтверджений. За оцінкою Celebrity Net Worth, статки акторки на момент смерті становили близько 6 мільйонів доларів. Водночас інші публікації називали суми від 8,5 мільйона доларів до 14 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Її знайшли без свідомості у будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Вона найбільш відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл".

Кличко та Панеттьєрі були у стосунках близько дев'яти років. У 2014 році в них народилася донька Кая-Євдокія.