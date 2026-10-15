Зникла обручка та терміновий суд: що відбувається після смерті колишньої Кличка

Ім'я колишнього українського боксера Володимира Кличка тривалий час пов'язували з голлівудською акторкою Гейден Панеттьєрі. Однак 16 серпня зірка раптово померла у віці 36 років у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна.

Після її смерті навколо спадщини розгорнулися юридичні суперечки та загадкові обставини, які привернули увагу. Детальніше про ситуацію розповість 24 Канал.

Суд за участю доньки та фінансові зобов'язання Кличка

Оскільки зірка серіалів "Герої", "Нешвілл" та "Крик" не залишила заповіту, єдиною спадкоємицею її майна, що оцінюється в 6 мільйонів доларів, стала 11-річна донька Кая-Євдокія. Як повідомляє Associated Press, суд у Лос-Анджелесі задовольнив термінову петицію колишнього нареченого акторки, Кличка, надавши йому статус тимчасового опікуна майна неповнолітньої доньки.

Під час судового слухання, яке проходило в дистанційному форматі, їх донька ненадовго з'явилася на екрані для підтвердження особи та засвідчення того, що перебуває поруч із батьком.

Кандидатуру Кличка повністю підтримала мати покійної акторки Леслі Фогель. Тепер боксер керуватиме цими коштами виключно в інтересах доньки та зобов'язаний надавати суду щорічні фінансові звіти до моменту її повноліття. За даними Daily Mail, щоб захистити спадщину від штрафів та пені, Володимир погодився особисто виплатити податковий борг Гейден у розмірі 30 тисяч доларів.

Володимир Кличко / Фото інстаграм Кличка-молодшого

Детективний скандал: крадіжка на пів мільйона доларів

Офіційне розслідування обставин раптової смерті акторки ускладнилося майновим скандалом. З'ясувалося, що незадовго до трагедії або одразу після неї з будинку Панеттьєрі зникли цінні речі.

Як пише us magazine та TMZ, зловмисники незаконно винесли частину майна та намагалися здати ювелірні вироби зірки в ломбард. Серед зниклого, особливий подарунок від Володимира Кличка, заручальна каблучка вартістю 500 тисяч доларів. До пошуку викрадених цінностей уже залучено правоохоронні органи.

Панетьєрі та Кличко / Фото Getty Images

Пам'ять та історія стосунків

Попри розрив стосунків у 2018 році, Кличко публічно вшанував пам'ять колишньої коханої, назвавши її надзвичайно важливою частиною свого життя, та подякував за доньку, пообіцявши повністю захистити її майбутнє.

Нагадаємо, роман Панеттьєрі та Кличка тривав близько 9 років і став одним із найяскравіших у світовому шоубізнесі, зокрема й через помітну різницю в параметрах (боксер старший на 13 років і вищий на 45 сантиметрів).

У 2014 році в них народилася донька, проте з 2018 року Володимир мав повну опіку над дитиною через тривалу боротьбу Гейден із важкою післяпологовою депресією, алкогольною та наркотичною залежностями.

Незадовго до смерті, у травні 2026 року, акторка встигла випустити відверту автобіографічну книгу "Це я: Розплата".

Панеттьєрі та Єгорова / Фото інстаграм Наталії Єгорової

Свої співчуття також висловила колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова. Вона тепло згадала Гейден на своїй сторінці в соцмережах, описавши її як близьку подругу, щиру людину та сильну жінку "із серцем левиці".