Український боксер виступить у другому колі Гран-прі WBC: коли відбудеться бій

У Саудівській Аравії триває престижний турнір Гран-прі WBC. Олександр Соломенніков представлятиме Україну у другому колі змагань.

Український боксер дізнався ім'я майбутнього суперника. Поєдинок відбудеться у напівлегкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

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З ким битиметься Соломенніков

Попри поразку в 1/16 фіналу Гран-прі WBC Олександр Соломенніков продовжить виступи на турнірі. Суперником українського боксера стане представник Аргентини.

Соломенніков зустрінеться з Хуаном Мануелем Альборнозом. Аргентинський боксер також зазнав поразки до цього.

Зверніть увагу! Бій між Олександром Соломенніковим та Хуаном Мануелем Альборнозом відбудеться 21 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що в 1/16 турніру Олександр Соломенніков поступився Голі Доргбетору. Боксери пройшли усі шість раундів, але перемога дісталась ганському бійцю завдяки роздільному рішенню суддів.

Додамо, що попри поразку Соломенніков став боксером на заміну. Тому українець виступить у другому колі турніру у Саудівській Аравії.