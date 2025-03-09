Українець Хегай програв Гонсалесу у кривавій рубці

У ніч проти 9-го березня відбувся великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank та платформи ProBox TV. Очолив боксерську подію на арені "Thunder Studios" у Лонг-Біч (США) бій українського боксера Арнольда Хегая.

32-річний український боксер бився проти Джоета Гонсалеса із США. Вже і перших секунд американець захопив центр рингу та витримував дистанцію. Натомість Арнольд Хегай намагався зменшити дистанцію та добре пересувався рингом, пише 24 Канал.

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Поразка Хегая

Із кожним наступним раундом боксери нарощували темп поєдинку.

У середині бою українець завдав розсічення супернику, який відповів у наступній трихвилинці розбитим носом Хегая. Кров на обличчі Арнольда з'явилась після пропущеного бокового від Джоета. Цей момент став переломним для Гонсалеса, який став домінувати у ринзі.

Щоправда, у чемпіонських раундах обом боксерам було складно боротись на фоні втоми. Вони часто діяли у клінчі, а їх удари частенько були провальними. Тому переможця бою визначали судді.

За їх роздільним рішенням перемогу здобув Джоет Гонсалес: 96-93, 94-95 та 97-92.

Нагадаємо, що Хегай перед цим боєм заявляв, що у випадку перемоги проведе свій наступний поєдинок за титул чемпіона світу. Але із перемогою не склалось.

Завдяки цій звитязі Гонсалес відібрав в українського боксера другий рядок у рейтингу WBO та отримає вже четвертий шанс стати чемпіоном світу.