Потужний боксер із Мексики розкрив ім'я чемпіона, який його надихає

Чемпіон WBA і WBO у важкій вазі Хільберто Рамірес розповів про боксера, шлях якого його надихає. Мексиканський боєць виділив у своєму коментарі українського чемпіона.

Олександр Усик є тим боксером, шлях якого надихає 33-річного боксера із Мексики. Мова йде про виступи українця ще у крузервейті, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Усик надихає Раміреса

Хільберто Рамірес зізнався, що шлях Усика із середньої ваги до хевівейту надихає його та мотивує у майбутньому теж підійнятись у ваговій категорії.

Олександр Усик. Тому що він теж починав у середній вазі. Потім підкорив крузервейт, а зараз є об’єднаним чемпіоном у хевівейті – це надихає. Також Джордж Форман – вони не були надто важкими за вагою. Це дуже мене мотивує колись піднятися до хевівейту й виграти титул. Це бій, якого я дуже хотів би – з найкращими у світі. Ми бійці, і віддавати себе повністю – це те, що ми вміємо найкраще,

– сказав Рамірес.

Довідка. Хільберто Рамірес провів у професіоналах 48 боїв, у яких здобув 47 перемог (30 – нокаутом) при єдиній поразці. Це фіаско мексиканець отримав у поєдинку проти росіянина Дмітрія Бівола.

Вже 28 червня Рамірес проведе свій наступний двобій, у якому зустрінеться із Юньєром Дортікосом. Натомість Усик 19 липня 2025 року дасть реванш Даніелю Дюбуа у Лондоні. Це буде 24-й бій для Олександра на профі-рингу. В усіх попередніх зустрічах українець оформлював перемоги (14 – нокаутом).